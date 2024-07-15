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金鐘男星租房長達32年 老婆錯過心儀房子崩潰大哭

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導

中天「同學來了」日前討論買房話題，曾拿下金鐘男配的馬力歐租房32年，終於擺脫無殼蝸牛：「當初我之所以沒買房，除了本錢不夠外，我是打安全牌，不能好不容易存了6、7百萬，就全部砸了，因為我年紀大，怕萬一很早離開老婆，那這個房貸誰要來背？」但讓他沒想到的是，買房新聞曝光後，竟引來酸民攻擊：「他們看到新聞，就斷章取義地說『真不要臉，帶著老婆跟房東住』，我結完婚就自己住了，另外還有說『32年前買房，房貸早就還光了』，你們是哪根筋不對？32年前我哪來的錢買房？」

馬力歐買房歷經一波三折：「其實我壓根不是很願意花那麼大的錢去買房，但我老婆一直想要買，我們也看了至少有10幾家，後來我們看到想要的一戶，又去看了大概4次，結果老婆準備要談的時候，就接到房仲的訊息說『已經賣出去了』。」沒買到心儀房子，也讓老婆難過大哭：「她哭說『怎麼會這樣，我們都已經要出手，準備要有家的感覺了』，我只能安慰說『不要急，不要為了買而買』。」因此當老婆再次找到心儀的房子時，出手快狠準，就怕再度錯過：「我去拍戲，她說『晚上約好房仲要看房』，我不敢面對，就叫她自己去看，結果拍戲到一半，她就說『要下斡旋了』，再過30分鐘，她就說『我要買了，明天簽約』，房仲也嚇到。」

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