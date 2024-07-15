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女星站東區路邊「手突然被倒鹽」 親揭事發過程：超級無言

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
逸歡談起在東區路邊被搭訕強迫推銷的經過，直呼：「超級無言」。圖／摘自臉書
逸歡談起在東區路邊被搭訕強迫推銷的經過，直呼：「超級無言」。圖／摘自臉書

大學生了沒」出身的人氣網紅逸歡常在社群平台分享日常生活，今（15）日上午她在threads透露，人在東區等車時突然被陌生人倒鹽，後來才得知是在推銷產品，對方強迫推銷的手法更是讓她傻眼。

逸歡今天上午在threads透露，在東區路邊等車時，突然被一個陌生男子搭訕，對方一開始先誇讚鞋子好看、在哪買，她好心找網頁要給對方時，對方突然朝她手上倒去角質鹽，還要她到店內洗手，「男店員一直說不買，老闆就是叫你進去洗個手而已～」，誰知一進到店內才是恐怖的開始。

逸歡表示，她一進到店內對方就開始介紹產品，她尷尬地表明「我車到了，我真的要走了!!!」，但老闆卻告訴她可以快速結帳「看要買這組8000的還是單罐2999的」，她委婉拒絕後，老闆更繼續追問：「不然你最喜歡哪罐」，她隨口回答：「鹽吧」，老闆則告訴她那買鹽就好，她嚇得頭也不回的跑上車。

逸歡事後在threads回憶起這段過程，直呼「超級無言」，「強迫消費一個誇張，真是抱歉遇到我，金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西」。最後，她更向網友們呼籲：「有經過的要小心，可能也會被強迫消費」並指出相關地點。

逸歡談起在東區路邊被搭訕強迫推銷的經過，直呼：「超級無言」。圖／摘自threads
逸歡談起在東區路邊被搭訕強迫推銷的經過，直呼：「超級無言」。圖／摘自threads

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