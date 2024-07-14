他不認識天團Energy！團員被擋門外 心酸內幕流出

男團「Energy」復出後即將攻下北、高雙蛋開唱，神曲「星期五晚上」舞步不只藝人狂跳，也吸引大批網友Cover，人氣蒸蒸日上。未料他們風光復出，卻藏有心酸內幕，坤達驚爆有團員曾慘遭工作人員擋在門外，真的有眼不識泰山。

12日是Energy成團22周年紀念日，於是推出特別企劃，5位藝人代表各自向5位團員提問，其中林思宇（宇宙）作為鐵粉，不僅如願擔任Energy新歌「分合」MV女主角，還有當年本命牛奶到場探班，讓她心花怒放。她趁此回拿出Energy的半裸寫真，好奇問牛奶身材有沒有維持或是比現在好？同時建議現場驗收，牛奶看到影片先是瞪大雙眼，謙稱：「那2顆點還在，其他的還在努力當中，可能要加一點陰影。」事後工作同仁驗證大讚有4塊肌，牛奶則說「6、6、6，這邊差一點，還可以再努力」。

而王宇婕20年前跟Toro合作「雪天使」，悲淒苦戀締造高收視率，成為不少網友中的神劇，但王宇婕透露因為Toro太愛照鏡子，拍戲時常讓劇組等待，且Toro連走在路上都可以把車子玻璃當成鏡子，希望解開疑惑「你現在還是很愛照鏡子嗎」，Toro自信表示保護貼的反光也可以當成鏡子，「答案是有」。

李千娜提到既然每位團員都這麼紅，為什麼還要合體呢？坤達笑說「我覺得千娜這邊有點誤會了，不是每個團員都那麼紅」，由於部分團員有段時間沒出現在大家面前，甚至有些人不知道牛奶是誰，他說：「聽說牛奶曾經被工作人員擋在外面過，這次出來希望大家重新認識我們Energy，讓大家知道Energy不是只有坤達一個人，有5個人喔！」

Energy則在12日當晚合體直播慶祝，趁機推銷演唱會周邊T恤，調皮的阿弟、坤達趁Toro轉身時撩起他的T恤，意外讓紅內褲見光，隨後接棒的書偉聰明地紮進T恤，轉身時突如其來撅起屁股，俏皮動作讓阿弟笑到流眼淚。 林思宇(宇宙)拿出Energy的半裸寫真，逼問牛奶身材是否如以往精實。圖／摘自臉書

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