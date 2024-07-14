才爆求婚火速登記！黃子韜認愛神正女友徐藝洋

前「EXO」團員黃子韜近來在大陸發展，14日高調認愛，與旗下女星徐藝洋稍早同步Po照放閃，黃子韜甜蜜喊話「願我們永遠是我們」。

其實黃子韜、徐藝洋緋聞傳了4年，自徐藝洋參加選秀節目「創造營2020」，便傳出和導師之一黃子韜熱戀交往，當時公司予以否認。隨後兩人則在社群打破慣例，徐藝洋讓黃子韜的微博關注者不再是0，成為他唯一的關注對象，隨著戀愛緋聞甚囂塵上，黃子韜在直播時鄭重否認：「我公司的藝人都是我的家人。」

雖然不斷對外否認，但雙方這2年來仍陸續被網友直擊甜蜜約會、穿情侶裝逛等等，戀情對於網友來說已非秘密，3個月前傳出求婚、領證結婚，黃子韜經紀人表示私事不便回應。如今雙方攜手Po照認愛，可見兩人在沙灘上牽手、熱吻，還有夕陽相伴，畫面好不美麗，卻遭網友虧「終於公開了人盡皆知的秘密」。 黃子韜是前「EXO」團員。圖／摘自微博 黃子韜(右)和徐藝洋在沙灘上牽手認愛。圖／摘自微博 徐藝洋因參加選秀節目出道。圖／摘自微博 黃子韜(左)熱吻徐藝洋認愛。圖／摘自微博

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