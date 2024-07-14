拍「我可能不會愛你」正熱戀 林依晨揭情史「感謝他」
金鐘視后林依晨上半年因「不夠善良的我們」播出後，造成很大的迴響，近期接受媒體「人物」的專訪，聊到林依晨的經典角色不得不提「我可能不會愛你」裡的程又青，她坦言接到這個劇本的時候，正在談戀愛，因為拍戲沒有時間陪男友，一直在吵架，對方不太能理解她的工作，最後分手收場。林依晨說：「當時我最感謝的就是李大仁這個角色，他告訴程又青的每一句話，其實都在告訴我自己，一個女生在事業和情感當中絕對不能委屈自己。」
林依晨表示，最早我單純覺得作為演員只是參與說故事的人，慢慢地就會發現其實選擇的每一個角色，會成為我的一部分。對於演活這麼多經典角色，都深入人心，林依晨也感謝的說：「我的戲劇能讓很多人找到他們的志向或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」
演員一直是林依晨最熱愛的工作，她回憶「惡作劇之吻」舉辦見面會時，有非常多粉絲不管是當面還是寫信，說他們受湘琴這個角色影響，後來都成為護理人員，而且他們真的穿著護士服來見面會，大喊「湘琴，我現在是你同事了。」甚至也有護理長來表示，又提醒了她們當初選擇這個工作的初衷。林依晨說：「不分劇種、故事好聽、角色塑造鮮活，都會有這樣的影響，我的戲劇能讓很多人找到他們的志向，或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」
林依晨也將陸續推出更多作品包含，影集「同棲散策」、電影「深度安靜」、電影「失明」，讓粉絲相當期待。
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