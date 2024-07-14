神隱26年歌壇天后陳淑樺近況曝光 文章揭：狀態還是很好
已淡出歌壇神隱26年的陳淑樺，不時會有粉絲關心她的近況，音樂人小蟲曾透露有參加過她的生日趴，吐露狀況很好，資深歌手文章近來受訪時也透露她有進錄音室練唱。
文章接受「自由時報」訪問時，談到好友陳淑樺時，提到近年來聽到有圈內音樂人與她聯絡，她有進錄音室試著練唱，狀態還是很好。不過他也心疼陳淑樺被輿論妖魔化，認為她只是想低調過生活，不想被外界打擾。
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