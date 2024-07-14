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29歲男星文頌男罹癌下半身癱瘓 IG公開死前3天的告別文「我已離開人世」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
香港男星文頌男罹癌離世。 圖／擷自IG
香港男星文頌男罹癌離世。 圖／擷自IG

29歲的香港男星文頌男，在今年3月公開自己罹患罕見的「尤文氏肉瘤症」，6月時又因下半身癱瘓無知覺，而緊急住院，13日深夜他的IG突發出最新一篇貼文，竟是他生前最後的告別文。

文頌男發文的一開頭就致歉，因為當大家看到這篇貼文時，代表他已離開人世，從6月22日因下半身癱瘓住院，到7月10日這3個星期以來，他的病況都沒有好轉，反而有日漸惡化的情況，癌細胞已擴散到胸、肺、多個脊椎、淋巴等多處，有知覺的地方都感到疼痛，雖然醫師有開了很多藥，來減緩大部分症狀，但仍是覺得很辛苦、很不舒服，因此與醫師商量後決定，接下來就只做舒緩治療，讓他比較舒服的離開，自嘲就是在等死。

最後他也感謝親友們關心與支持，在人生的最後一段路，有大家的陪伴已讓他覺得很幸運及感激。而過往他合作過的「閃芒」YouTube頻道，也在官方社群發文證實，文頌男已在7月13日下午離世，而他們也會尊重死者的遺願，身後事宜一切從簡，不會安排任何公開的追思會或喪禮。

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