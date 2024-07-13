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唐美雲「孟婆客棧」劇場版 玩密室搞穿越大演武林歪傳

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
唐美雲(左)劇場版「孟婆客棧」邀來原班人馬蔡振南演出。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲(左)劇場版「孟婆客棧」邀來原班人馬蔡振南演出。圖／唐美雲歌仔戲團提供

唐美雲製作、主演歌仔戲電視劇「孟婆客棧」即將推出劇場版，該劇斥資1.1億元、歷經4年籌備製作，不僅曾獲金鐘獎4項入圍、榮獲「戲劇類節目創新獎」殊榮，在公視台語台播出後更以瞬間收視率1.32%刷新開台紀錄，至今仍未被打破，如今即將推出劇場版，唐美雲認為過去都是學習與經驗的累積，她會集結這些能量，「當下次有機會再製作的時候，我會變得更厲害。」

「孟婆客棧」劇場版自9月起將於高雄、台北、台中巡迴演出，唐美雲表示「孟婆客棧：冥星雙飛俠」將是一齣全新劇場版，講述冥界「孟婆客棧」老闆萬千帆負責調查密室失蹤案，失蹤者為即將喝湯轉世的冥星歌劇團團長，為尋找失蹤貴客，萬千帆穿越到書中武俠世界，上演一場令人哭笑不得的武林歪傳。

最難得的是，「孟婆客棧」劇場版主要演員除了歌仔戲鐵三角唐美雲、許秀年與小咪外，客棧中的「狡怪員工組」邀來電視版原班主演蔡振南、方馨、許富凱、方宥心參與演出，另外還特別邀請國光劇團當家老生唐文華再度跨界，展現出戲曲與影視華麗卡司攜手勇闖江湖的氣勢。

唐美雲回憶道，「當初大家一起住在『客棧』裡歷經了近150天的拍攝，彼此之間早就產生出革命情感。這次劇場版的演出，最開心的就是能與這些好夥伴再次相聚，每個人都願意排除時間上的困難，為的就是讓分店提供更高檔優質的服務，歡迎觀眾朋友們趕快來入住。」

唐美雲歌仔戲團2024年度新戲「孟婆客棧：冥星雙飛俠」於9/14、9/15於高雄衛武營國家藝術文化中心演出兩場，購票請洽Opentix售票網。

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唐美雲(右)、方馨演出「孟婆客棧」推出劇場版。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲(右)、方馨演出「孟婆客棧」推出劇場版。圖／唐美雲歌仔戲團提供
唐美雲(中)推劇場版「孟婆客棧」邀來許富凱(右起)、方馨、方宥心、張書宇原班人馬演出。圖／公視台語台提供
唐美雲(中)推劇場版「孟婆客棧」邀來許富凱(右起)、方馨、方宥心、張書宇原班人馬演出。圖／公視台語台提供

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