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福原愛曬書法成果喊「好難」 陸網友好奇怎麼讀？
福原愛爆出外遇醜聞後在日本名聲大跌，她轉往中國大陸發展，直播帶貨，並透過大陸社群平台與粉絲積極互動，12日透露自己勤練書法，直言：「最近又在練習毛筆字了，多音字好難。」而她公開成果，讓陸網友也好奇怎麼讀，更坦白「我也不會」。
福願愛12日在微博曬出拿毛筆寫書法的模樣，以及寫完後的成果，雖然被評「拿筆姿勢不對」，不過端正字跡被讚「寫得好棒」、「太強了」，而她提到多音字好難讓許多人都認同。
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