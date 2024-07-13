小S似笑似泣感傷嘆「這樣就少一個女兒」 一旁許老三忍不住說話了

小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）申請上美國頂尖名校南加州大學和柏克萊加州大學商學院，小S 13日分享限動吐露想到女兒即將展開留學生活的「感傷」心情，似笑似泣，遭小女兒許老三吐槽「你MV演得比較好」。

小S 13日凌晨分享三段IG限時動態，開頭自搞音效「滴答滴答」，象徵著時針轉動，時間流逝，並緩緩說道：「再過不久，我的女兒就要...嗯...也不能說離開我啦，她也是在這個世界上，就是...我也不知道會怎麼樣...」表示想到現在如果女兒來煩她，她會有一種「趕快走啦」的心態，但想到當的要離開得的那天到來，小S隨即開啟「傷感模式」。

小S面對鏡頭更流露想到要離別鼻酸欲哭的模樣，以哭腔說著「淚如雨下...你也知道我這個很sensitvie...」並說：「這樣就少一個女兒。」結果一旁許老三則吐槽「媽媽，你MV裡演得比較好」，小S直呼「what!」，還解釋：「當然啊，MV是認真的，我這是生活化的啊，OK！」，不過她最後也吐露真心「不管如何我希望她展翅高飛」。

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