快訊

考完放暑假！113分科測驗落幕 7科試題與解答一次看

黑吃黑害死老大？林士傑遭槍殺「心腹」到案 警再追這名通緝犯

113分科測驗／數甲、化學變簡單！補教估醫牙、電資門檻提升 台大醫5科289級分

小S似笑似泣感傷嘆「這樣就少一個女兒」 一旁許老三忍不住說話了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
小S限定分享大女兒即將到國外留學心情。圖／截自IG／elephantdee
小S限定分享大女兒即將到國外留學心情。圖／截自IG／elephantdee

小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）申請上美國頂尖名校南加州大學和柏克萊加州大學商學院，小S 13日分享限動吐露想到女兒即將展開留學生活的「感傷」心情，似笑似泣，遭小女兒許老三吐槽「你MV演得比較好」。

小S 13日凌晨分享三段IG限時動態，開頭自搞音效「滴答滴答」，象徵著時針轉動，時間流逝，並緩緩說道：「再過不久，我的女兒就要...嗯...也不能說離開我啦，她也是在這個世界上，就是...我也不知道會怎麼樣...」表示想到現在如果女兒來煩她，她會有一種「趕快走啦」的心態，但想到當的要離開得的那天到來，小S隨即開啟「傷感模式」。

小S面對鏡頭更流露想到要離別鼻酸欲哭的模樣，以哭腔說著「淚如雨下...你也知道我這個很sensitvie...」並說：「這樣就少一個女兒。」結果一旁許老三則吐槽「媽媽，你MV裡演得比較好」，小S直呼「what!」，還解釋：「當然啊，MV是認真的，我這是生活化的啊，OK！」，不過她最後也吐露真心「不管如何我希望她展翅高飛」。

編輯推薦

相關新聞

福原愛曬書法成果喊「好難」 陸網友好奇怎麼讀？

福原愛爆出外遇醜聞後在日本名聲大跌，她轉往中國大陸發展，直播帶貨，並透過大陸社群平台與粉絲積極互動...

小S似笑似泣感傷嘆「這樣就少一個女兒」 一旁許老三忍不住說話了

小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）申請上美國頂尖名校南加州大學和柏克萊加州大學商學院，小S 13日分享限動吐露想到女兒即將展開留學生活的「感傷」心情，似笑似泣，遭小女兒許老三吐槽「你MV演得比較好」。

唐美雲「孟婆客棧」劇場版 玩密室搞穿越大演武林歪傳

唐美雲製作、主演歌仔戲電視劇「孟婆客棧」即將推出劇場版，該劇斥資1.1億元、歷經4年籌備製作，不僅曾獲金鐘獎4項入圍、榮...

被質疑涉及蘿拉AB合約 「嘎妹」Iris親發聲：本人並無任何不法行為

蔡阿嘎堂妹「嘎妹」Iris（蔡汶璇）也被P圖，引發網友猜測是否也涉及阿嘎前員工蘿拉AB合約詐財？12日晚間蔡阿嘎親發聲「不是網路亂傳的那樣」，表示Iris是家務事，還曬出2人久違的合體照，讓網友留言表示「安心了」。

王淨身材也太好 換穿激辣比基尼 上圍快包不住

王淨在去年認愛男星曹佑寧後，兩人愛得大方，經常在社群媒體上無預警放閃，而12日王淨再度於社群平台，曬出與曹佑寧聖地...

蘿拉風波燒到嘎妹被傳已鬧翻？蔡阿嘎合體Iris親闢謠：不要擴大解讀

蔡阿嘎公司前員工蘿拉詐財，風波燒到獨立後已鮮少出現在阿嘎影片中的嘎妹Iris，更在Iris過往影片也被P圖後讓人質疑蘿拉事件還有內幕？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。