被質疑涉及蘿拉AB合約 「嘎妹」Iris親發聲：本人並無任何不法行為
蔡阿嘎堂妹「嘎妹」Iris（蔡汶璇）也被P圖，引發網友猜測是否也涉及阿嘎前員工蘿拉AB合約詐財？12日晚間蔡阿嘎親發聲「不是網路亂傳的那樣」，表示Iris是家務事，還曬出2人久違的合體照，讓網友留言表示「安心了」。
而阿嘎闢謠後，Iris也於社群新發聲，聲明「本人並無任何不法行為，也沒有參與AB合約事件！」
Iris表示近期網上有各種不實參測，甚至有人留言對她人身攻擊，她其實很想第一時間回應，但她覺得可能自己說大家不會聽，便聯繫家人一起處理這件事，也給關注此事大家一個交代。Iris也呼籲希望大家不要在未經查證下攻擊任何人，無論是她本人，或是她的家人和朋友，「他們都被這些不實指控所影響了」。
她最後說道，「我之後也會繼續保持初心保持善良，好好生活、努力工作」，並感謝給予她鼓勵、為她加油的親友、網友。
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