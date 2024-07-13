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王淨身材也太好 換穿激辣比基尼 上圍快包不住

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
王淨。圖／摘自王淨IG
王淨。圖／摘自王淨IG

王淨在去年認愛男星曹佑寧後，兩人愛得大方，經常在社群媒體上無預警放閃，而12日王淨再度於社群平台，曬出與曹佑寧聖地牙哥海灘的度假美照，更大方秀出性感的比基尼照，讓人傻眼，原來向來風格清純的王淨，身材竟然可以這麼好，比基尼幾乎快要完全包不住驚人上圍好身材。

照片中，王淨戴著粉紅色的帽子，他配粉紅色的褲子出現在聖地牙哥的海灘上，但令人眼睛為之一亮的是，粉、綠格紋相間的比基尼，讓她的好身材一覽無遺，不過最令人閃瞎的是一張男性手臂入鏡，以錯位方式抓著王淨的頭，她也配合的露出掙扎的表情。

不過仔細一看，其實那隻手正是男友曹佑寧的手臂，有網友搜出曹佑寧曾在公開分享的影片中，比對王淨照片中手上戴的手環，正是與曹佑寧的同款情人手環。雖然，兩人沒有曬出甜蜜合照，卻在小細節中展現濃烈愛意，也讓這樣的低調傳情閃瞎網友。

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王淨遭借位抓頭。圖／摘自王淨IG
王淨遭借位抓頭。圖／摘自王淨IG

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