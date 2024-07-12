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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

蘿拉風波燒到嘎妹被傳已鬧翻？蔡阿嘎合體Iris親闢謠：不要擴大解讀

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
蔡阿嘎與Iris合體闢謠「鬧翻傳聞」。圖／截自臉書／蔡阿嘎
蔡阿嘎與Iris合體闢謠「鬧翻傳聞」。圖／截自臉書／蔡阿嘎

蔡阿嘎公司前員工蘿拉詐財，風波燒到獨立後已鮮少出現在阿嘎影片中的嘎妹Iris，更在Iris過往影片也被P圖後讓人質疑蘿拉事件還有內幕？紛紛熱議若阿嘎被親人傷後會更痛心。而網友質疑、關心聲浪越來越多，蔡阿嘎今（12）日傍晚發聲表示不是網傳的內容，而是家務事。

蔡阿嘎晚間發文寫道：「欸且慢！網友們跟新聞先不要擴大解讀，不是網路亂傳的那樣，家務事家務事～」，還曬出和Iris合照，兩人都作出兩手一攤的姿勢，似乎對事態發展有「那ㄟ阿捏」的感覺。而網友看到兩人合照表示「好久不見的姑姑」、「看到這張就安心了」、「合體了，感覺放心許多」，還有人稱Iris變漂亮了。

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