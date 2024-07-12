知名經紀人驚爆下藥性侵寫真女星 背景遭起底扯出男神小栗旬
日本知名經紀人驚爆下藥性侵遭逮。據日媒《女性SEVEN》報導，4月日本發生一起20多歲寫真女星被下藥性侵的案件，犯嫌為娛樂圈幕後知名人士細川拓。
報導中描述女子受害過程，她與細川拓第二次見面，聚餐途中感到頭暈不適，隨後被帶到飯店，而她對此記憶不清、斷斷續續。女子返家後家人感覺有異便向警方報案。
綜合日媒報導，細川拓曾任「Tristone Entertainment」關係企業高層，也與唱片公司簽約過業務委託，以製作人身分在娛樂圈工作。他待人態度強勢，有名主因在於其丈母娘生前對他疼愛有加，而這位丈母娘就是挖掘日本男神小栗旬的恩人。
據《Yahoo!ニュース》報導，細川拓否認性侵指控，強調未有任何猥褻動作。而細川拓於小栗旬關係深厚，是他第一任經紀人，但因涉及女性及財務問題而離職。對於首任經紀人，且還是恩人女婿細川拓涉性侵遭逮，小栗旬相當震驚。
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