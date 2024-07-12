孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國女星岳庭揭內情：其實當地人不想鬧大
孫安佐今年4月傳出在泰國呼麻神智不清在民宅被捕，而在泰國定居14年的女星岳庭則出面幫狄鶯說話，認為「沒有一個父母親會希望孩子是這個樣子」，更透露事件內情。
據《TVBS新聞網》報導，岳庭表示當時事件發生時，她人正在荷蘭。此外，她也透露當地警方看這個案子的態度，表示當地人原本想要大事化小，因為泰國警察大多「很懶」、「只想交給你們自己人處理就好」，不料後來影片卻上了當地綜藝節目，大家開始討論起這個事件，後來才傳回台灣，接著引發風波。
報導中指出，岳庭也出面替狄鶯、孫鵬說話，認為沒有父母會希望孩子變成這樣，她更認為大家要幫助孫安佐，還誇讚孫安佐其實很聰明，並建議孫安佐應該將專業知識放在對的領域。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多推薦
▪江坤俊陷性騷風波喊冤 鄭凱云發聲反擊：做錯事還不承認
▪孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國14年女星揭內情
▪「甄嬛妹」玉嬈長大了！13年後近況曝光網讚暈：變超美
▪李多慧信義區路邊熱舞「狂扭3秒」！背後計程車爆紅
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言