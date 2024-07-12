孫安佐呼麻惹風波！ 定居泰國女星岳庭揭內情：其實當地人不想鬧大

孫安佐今年4月傳出在泰國呼麻神智不清在民宅被捕，而在泰國定居14年的女星岳庭則出面幫狄鶯說話，認為「沒有一個父母親會希望孩子是這個樣子」，更透露事件內情。

據《TVBS新聞網》報導，岳庭表示當時事件發生時，她人正在荷蘭。此外，她也透露當地警方看這個案子的態度，表示當地人原本想要大事化小，因為泰國警察大多「很懶」、「只想交給你們自己人處理就好」，不料後來影片卻上了當地綜藝節目，大家開始討論起這個事件，後來才傳回台灣，接著引發風波。

報導中指出，岳庭也出面替狄鶯、孫鵬說話，認為沒有父母會希望孩子變成這樣，她更認為大家要幫助孫安佐，還誇讚孫安佐其實很聰明，並建議孫安佐應該將專業知識放在對的領域。

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