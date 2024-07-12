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腦震盪、骨膜裂掉！《全明星》林玉書沒戲拍 轉行當打工妹

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
林玉書2022年退出「全明星運動會4」，後來消失在螢光幕前。圖／摘自臉書
林玉書2022年退出「全明星運動會4」，後來消失在螢光幕前。圖／摘自臉書

31歲演員林玉書（芋頭）過去在「全明星運動會」第4季中爆紅，不過當時傳出腦震盪、骨膜裂掉、遭霸凌等消息，隨後便消失在螢光幕前。事隔一年半，她近日透露最新近況，表示這段期間因找不到工作，最後到星巴克打工賺錢。

林玉書過去曾在YouTube頻道透露，自己有腦震盪、以及腳疲勞性骨折和骨膜裂掉，恐會有斷腿危機，後來則忍痛請辭「全明星運動會4」，隔沒多久她便關閉IG，消失在螢光幕前。

林玉書近日透露消失螢光幕前的心聲。 圖/摘自林玉書臉書
林玉書近日透露消失螢光幕前的心聲。 圖/摘自林玉書臉書

事隔一年半，林玉書昨（11）日突然在臉書發文，表示先前因為私人理由才決定關閉IG、遠離社群，對於她沒繼續演出《追分成功》的原因，坦言不知道原因，猜測可能是長官、主管們考量。此外，林玉書在社群平台消失的這段期間，同時也暫別演藝圈，目前已經到星巴克打工，更樂觀表示會努力跟上大家腳步，「主要是對於自己感到很迷惘跟搖擺，我比任何人都希望能夠一部接一部的，帶給各位越來越好的作品，但現實總是沒那麼容易。」

林玉書感慨，在這段漫長等待的過程中，曾感到痛苦、一度想放棄，「對於自己的定位我也覺得模糊，可能大家會認定我是演員、KOL、YTR..主持⋯？」她直言，內心最渴望的是成為歌手，但她卻發現「這件事比接到一部戲還要困難」，如今她期盼在戲劇上能有所表現，「大哥大姐啊，賞點飯吃」，懇請外界多多支持。

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