李多慧信義區路邊熱舞「狂扭3秒」！背後計程車爆紅
啦啦隊女神李多慧今年轉戰當味全龍當小龍女，她最近也選擇在台灣租屋定居，結束空中飛人的生活，常和粉絲分享生活點滴的她，昨（11）日分享一段在信義區熱舞的3秒鐘短片，影片曝光後在12小時就累積破210萬人觀看，而她身後的計程車更意外引發討論。
李多慧昨天在Instagram分享一則短影片，影片中她穿著細肩帶火辣連身短裙，站在信義區馬路邊熱舞，雖然影片只有短短3秒鐘，卻吸引了逾210萬網友瀏覽。
有趣的是，影片中李多慧背後的計程車因為違規停在紅線上，意外引起網友們討論，「多慧犯規 計程車也違規」、「你是不是沒付車資」、「那個 計程車停紅線」、「哇 會不會有人看到影片去檢舉紅線違停」、「如果沒限縮檢舉，罰單照片會有李多慧，可以把罰單裱框」、「計程車紅了」、「隨便拍都可以拍到違停笑死」。
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