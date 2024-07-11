尼可拉斯凱吉長子「攻擊母親」遭逮 保釋金高達487萬

尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）從事音樂事業的長子韋斯頓凱吉（Weston Cage）因持「致命性武器」襲擊他人被捕，而據外媒報導，他攻擊的對象竟是他的母親，尼可拉斯凱吉的前妻克里斯蒂娜富爾頓（Christina Fulton）。

據《美國周刊（Us Weekly）》報導，韋斯頓凱吉於10日遭洛杉磯警方逮捕，父親繳了保釋金15萬美元（約487萬台幣），他已獲保釋。而他遭逮與4月攻擊其母克里斯蒂娜的案件有關。

韋斯頓凱吉今年4月攻擊克里斯蒂娜，早前有消息指為母子意見分歧而發生爭執，但隨後克里斯蒂娜發聲明駁斥該消息，表示在攻擊事件發生前與兒子並無爭執。根據5月初《時人（PEOPLE）》雜誌報導，克里斯蒂娜當時否認事發前與兒子爭吵，表示是收到兒子友人求助表示韋斯頓處於精神崩潰的狀態，她到現場迅速採取行動，以確保兒子安全。克里斯蒂娜還表示她一直儘力在幫兒子解決心理健康方面的問題。

綜合外媒報導，33歲的韋斯頓凱吉2011年與前妻發生爭執並被對方指控家暴，2017年酒駕肇逃被捕。而他一直在與藥物濫用問題鬥爭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尼可拉斯凱吉長子韋斯頓凱吉也從事演藝工作。圖／截自IG／westoncagecoppola

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