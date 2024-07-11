不滿卜學亮做事太敷衍 姚元浩怒嗆：不要一直偷工減料

由好看娛樂製作全新實境節目「我的明星村長」主軸以SDGs（永續發展目標）為核心精神，在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。節目播出後收視持續長紅，穩坐同時段第一。本周播出全新第11集，卜學亮、姚元浩再度因為理念認知不同，爆發衝突。

明星村長們接獲旗津區中興里里長委託的新任務「整修風車」，里長解釋先前因為颱風侵襲當地造成風車損壞一直沒有修復，卜學亮在準備重新上漆時，突然語出驚人告訴大家偷吃步的方法：「不用刷得很細緻，遠看就一樣啦！」讓看不下去的姚元浩怒嗆：「亮哥你不要再逃避了，你不要一直偷工減料，做事情一步一步來！」被抓包的卜學亮臉上立刻露出無奈苦笑的表情。

之後正式開始幫風車刷上黃色油漆，卜學亮和姚元浩卻因為認知差異，再度爆發衝突，兩人因為黃、紅油漆起口角，卜學亮說：「可不可以壓掉？可以吧！」姚元浩大怒：「不行！你現在進來我紅色就被染色了。」卜學亮接著提高音量說：「不會！它紅的底還是會壓過黃的，你放心！你相信我啦！頂多會有點橘紅。」姚元浩：「不可能啦！」讓現場充滿火藥味，氣氛非常緊張。

在一旁全程觀看的大元則是緩頰表示：「浩哥就會讓人緊張，但我覺得這樣是好的，就是班上還有團體，就是要有這樣子的一個人，不然大家如果都是隨便啦！隨便啦！那事情就不會做得圓滿。」

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