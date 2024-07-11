日本宅男女神「嘴唇腫5倍」變香腸嘴 中川翔子疑過敏網勸：快去醫院

日本宅男女神中川翔子，不僅演唱過多部動畫主題曲，還是聲優、演員、主持人等，日前她突貼出嘴唇腫成香腸嘴的照片，讓粉絲們都驚呆，趕緊要去她去看醫生。

中川翔子9日在社群貼出幾張照片，只見她的嘴唇腫大，宛如香腸嘴，而她也透露感覺嘴唇腫了5倍大，疑似是過敏症狀，之前從沒有發生過這樣的情況，會找時間去檢查一下，網友也紛紛勸她早點去醫院檢查比較好，也有自稱是醫師的網友認為，她這樣過敏的反應已是屬於比較嚴重，要儘快去醫院檢查，以免會有生命危險。

中川翔子。 圖／擷自X

中川翔子疑因過敏嘴唇突變種。 圖／擷自X

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