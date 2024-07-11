歐陽靖認「突暴肥20公斤」 感慨吐心境：贅肉把自信心壓垮

藝人歐陽靖與日籍攝影師前夫離婚後，與兒子新醬、媽媽譚艾珍定居台南。近日卻提到生產完後短時間內暴肥20公斤，並透露背後原因。

歐陽靖今天在臉書透露，過去因為懷孕生產後憂鬱，而這幾年更因為壓力性肥胖，讓她在短時間內暴肥20公斤，像是隻生氣的河豚一樣，贅肉還把她的自信心壓垮。直到有一天，兒子衝過來抱著她說：「媽媽好漂亮！」她才有了減重的動力。

她表示，目前仍是以佛系控制飲食為主，也就是不吃精緻澱粉、只吃蔬菜跟好的蛋白質而已，她更透露自己已開始跑步，目前已感覺到有比較輕盈，「40歲，70公斤。我們來看看幾個月後會有什麼改變？」

歐陽靖坦承自己短時間內胖了20公斤。 圖／摘自臉書

商品推薦