「外遇前科犯」苦苓分析江坤俊和護理師互動：已是「老夫老妻」階段

名醫江坤俊被爆出外遇同院護理師，即使和老婆共同發出聲明表示家庭情況良好，仍無法止血，後來更被爆料曾性騷「健康2.0」主持搭檔鄭凱云，昨（10）傳出江坤俊以請辭TVBS「健康2.0」節目。對此，苦苓則出面分析正宮劉藺秦為什麼不離婚的原因，更推測江坤俊與護理師其實已經進展到「老夫老妻」的階段。

「外遇前科犯」苦苓分析江坤俊和護理師互動。圖／摘自youtube

苦苓近日上節目《新聞挖挖哇》談起江坤俊與護理師的互動，他先是自嘲是以「外遇前科犯婚姻更生人」來分析，笑稱因為有「犯罪經驗」，所以對這類事情有更縝密的觀察。他先是提起周刊爆料江坤俊與護理師下班一起買東西的互動，發現女方3度下車購買餐點，認為光這點就能判斷兩人並非剛交往。他分析，若兩人還在交往初期，南方一定會對女方百般呵護，不會讓女方下車買東西，推測雙方已經進展到「老夫老妻」的階段。

江坤俊與正宮外出時都是男方下車買東西，對此苦苓則認為男方放低姿態的原因，若不是老婆有錢，不然就是做了對不起老婆的事情，才會抬不起頭。而江坤俊長期營造「愛家好男人」形象，苦苓則認為：「有可能就是因為不是一個好男人，所以才能做得出那個好男人的樣子」。

此外，苦苓也分析正宮劉藺秦的聲明，聲明中強調「江坤俊每天都有回家」，苦苓則認為這是在「宣示主權」，代表「不管怎樣，最後你是要回來我家的，更代表你還是認可我的主權的。但其實這位太太她除了主權外，也就什麼都沒有了」。

但為何正宮劉藺秦不離婚？苦苓則分析，婚姻、老公給的不是只有愛情與婚姻，老公給的地位（頭銜）、財務、家庭，雖然家庭可能只是表象，若離了婚就變成單親媽媽，但苦苓強調雖然身為單親媽媽沒什麼不好，不過許多女性仍被傳統觀念束縛，「最重要一點是她不認輸，因為如果退出就是輸了！」

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