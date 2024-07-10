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愛紗拿到永久居留權 台北買房「台灣房價貴世界出名」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
愛紗（左）為奶黃主持的新節目「Linking 368 Taiwan恁去台灣」站台當來賓。圖／三立提供
愛紗（左）為奶黃主持的新節目「Linking 368 Taiwan恁去台灣」站台當來賓。圖／三立提供

三立台灣台全新行腳節目「Linking 368 Taiwan恁去台灣」即將在7/18(四)起，每週四晚上10:15於三立台灣台播出，以國際觀眾的視覺水準製作，以走進台灣368鄉鎮秘境為主題，節目今舉辦首播記者會，製作人林暉董事長，主持人黃鈺琳(奶黃)都出席，千田愛紗也特別擔任站台大來賓。

奶黃說出外景時有去台南楠西獵鷹尖拍攝，奶黃完全不能相信自己會坐在危險的峭壁上，她笑說以前想去高空彈跳或是去危險的地方，媽媽都會禁止，豐富精采的行程讓愛紗一直羨慕地對她說：「you are lucky girl！」。最近許多歌唱團體都紛紛復出，愛紗笑說「大嘴巴」團員都一直保持聯絡，但都沒有提到復出的話題，因為每個人都很忙，特別是40戲一部接著一部拍攝，根本不會有時間。

而愛紗在台灣拿到永久居留權，也買了房子，她表示以前就考慮要不要買，因為老家沖繩其實離台灣很近。而現在她成為台北人，台北也是她第二故鄉，她笑說買房貸款30年，扛房貸壓力很大，笑說：「台灣房價貴世界出名啦！」台北天氣溼氣重，愛紗表示好在自己屬於乾燥性皮膚，住在這剛剛好，家鄉許多朋友也都很想來台灣定居，但定居地點都挑台南或花蓮。

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