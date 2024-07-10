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白雲曝唐治平友人傳訊致謝 唐母後事卡關他勸：該面對了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
白雲在《命運好好玩》中談到唐治平。圖／擷自YouTube／命運好好玩 官方頻道
白雲在《命運好好玩》中談到唐治平。圖／擷自YouTube／命運好好玩 官方頻道

唐治平母親6月被發現陳屍自家頂樓，不過唐堅決不認屍，藝人白雲早前發聲，表示若唐治平有困難，他願協助辦理唐母後事。而在9日晚間上線的節目《命運好好玩》中，眾人談到此事關切後續情況，白雲透露唐治平周遭的朋友有透過訊息聯絡到他表達謝意。

白雲表示坦言要幫人家忙也要人家願意，有時可能人家不好意思，或拉不下臉，這很難知道對方心態，但關於唐治平，白雲說：「問題是到目前他這個狀況，他也一直覺得這個不是他母親」，認為就像不少人都提到的，必需先把他的心理因素先處理好了，若媽媽真的不在世上了，也要面對了。

而9日傳來檢警根據唐母生前牙科就診紀錄作了「齒模比對」，確認遺體為唐母。

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白雲在《命運好好玩》中談到唐治平。圖／擷自YouTube／命運好好玩 官方頻道
白雲在《命運好好玩》中談到唐治平。圖／擷自YouTube／命運好好玩 官方頻道

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白雲在《命運好好玩》中談到唐治平。圖／擷自YouTube／命運好好玩 官方頻道
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