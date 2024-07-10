不只AB合約？蔡阿嘎拍片一句話再爆「還有C你不知道？」
蔡阿嘎日前揭露開除的前資深員工蘿拉，在職期間利用AB合約來欺騙廠商及公司，詐騙金額高達8位數，這段期間他貼文或發影片，時不時就拿出此事開酸，9日他除了上線一支翻唱的新影片，還又再發了一支短影片，似乎暗示著除了AB合約外，還有C合約。
蔡阿嘎翻唱動力火車歌曲〈我很好騙〉，還拿出寫著「惡靈退散」的零食，最後更氣到把精品品牌的紙袋丟在地上踩，而另一隻短影片，只見蔡阿嘎笑稱現在優酪乳、黏膠都用AB品牌，還拿出錄音帶稱現在聽音樂都聽AB面，最後來到鞋店買鞋，但店名不只「AB」還包含了「C」，老婆二伯忍不住驚呼「C？還有C？」蔡阿嘎則表示「還有C！你不知道喔？」
網友看了影片忍不住直呼「傻眼！竟然還有C，真的是骯髒東西」、「笑死！酸好酸滿真的有C的話太扯了」、「嘎哥要偷臭到底就對了」，網友更稱讚「這個有以前短影片的feel」。
更多推薦
▪曾馨瑩捷克避暑 郭台銘「10億古堡」美景曝光
▪出道41年首當魔王煎熬 李興文狂念大悲咒消業障
▪舊愛罹患肺腺癌 寶媽曝這女星想向汪建民伸援手
▪「魯冰花」原唱56歲凍齡模樣曝光 吐秘婚11年內幕
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言