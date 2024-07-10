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不只AB合約？蔡阿嘎拍片一句話再爆「還有C你不知道？」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
蔡阿嘎拍短影片開酸前員工AB合約詐騙之事。 圖／擷自臉書
蔡阿嘎拍短影片開酸前員工AB合約詐騙之事。 圖／擷自臉書

蔡阿嘎日前揭露開除的前資深員工蘿拉，在職期間利用AB合約來欺騙廠商及公司，詐騙金額高達8位數，這段期間他貼文或發影片，時不時就拿出此事開酸，9日他除了上線一支翻唱的新影片，還又再發了一支短影片，似乎暗示著除了AB合約外，還有C合約。

蔡阿嘎翻唱動力火車歌曲〈我很好騙〉，還拿出寫著「惡靈退散」的零食，最後更氣到把精品品牌的紙袋丟在地上踩，而另一隻短影片，只見蔡阿嘎笑稱現在優酪乳、黏膠都用AB品牌，還拿出錄音帶稱現在聽音樂都聽AB面，最後來到鞋店買鞋，但店名不只「AB」還包含了「C」，老婆二伯忍不住驚呼「C？還有C？」蔡阿嘎則表示「還有C！你不知道喔？」

網友看了影片忍不住直呼「傻眼！竟然還有C，真的是骯髒東西」、「笑死！酸好酸滿真的有C的話太扯了」、「嘎哥要偷臭到底就對了」，網友更稱讚「這個有以前短影片的feel」。

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