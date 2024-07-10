抗癌成功！陳文茜復工錄「茜問」氣色超好
剛從義大利度假返台的陳文茜馬不停蹄重返工作崗位，不過她卻說其實她的心都留在了佛羅倫斯，陳文茜回憶這趟旅程印象最深刻之一就是美麗的水都威尼斯，陳文茜說：「威尼斯一天天下沈，我好佩服仍然居住當地人民的毅力。一樓泛著綠色的水，好像大地的淚，牆外水漬早已毀損至二樓，居民每日穿著大雨鞋出門，他們是地球第一批看著自己輝煌家園死去的人。」
先前因為肺腺癌加上疫情，已經七年沒有出國充電的陳文茜，其實在國外也心繫國際情勢特別是美國大選，返台後第一個工作就是邀請傳記作家同時研究占星學十多年的好友林靜宜再次受邀上「茜問」，利用星相學來觀察美國大選。陳文茜相較去年病懨懨的狀態明顯精神許多，林靜宜也透露，陳文茜旅行回來後明顯感受到她身體狀況變好。當時陳文茜決定去義大利旅行，也全因聽林靜宜保證，2024健康沒問題，才踏上旅途，陳文茜還跟林靜宜打趣，如果再生病，就要找她負責。
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