「暖心名醫」江坤俊爆桃色醜聞 TVBS驚見「去年早已約滿」直接切割

名醫江坤俊桃色新聞延燒多日，昨天請辭TVBS「健康2.0」節目，TVBS有專門簽約各種職人的經紀部，但江俊坤和T台合約去年就已到期，雙方目前就口頭合作，新聞爆發一週後，看來TVBS已確定跟他做出切割止損。

TVBS經紀部「頂尖事務所」以簽約各種職人聞名，主要包括時尚保養、醫療保健、生活風格等超過20位各界菁英及好手，散在各個節目裡亮相，並對外接工作，江坤俊是其中醫療保健的主咖，在TVBS的經紀頁面上還留有資料，上面標榜的名銜叫「暖心名醫」，但因為掌管頂尖事務所的經紀人今年4月離職，而且雙方曾有工作上的不快，等江坤俊這次出事，高層來看經紀約時才發現，他早在去年下半年約滿，而離職的經紀人根本沒跟他續約。

事件發生後，各界批評浪潮不斷，加上雙方早已沒合約，TVBS不必幫他擦屁股，最後決定切割，讓江坤俊順勢離開。

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