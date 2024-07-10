「暖心名醫」江坤俊爆桃色醜聞 TVBS驚見「去年早已約滿」直接切割
名醫江坤俊桃色新聞延燒多日，昨天請辭TVBS「健康2.0」節目，TVBS有專門簽約各種職人的經紀部，但江俊坤和T台合約去年就已到期，雙方目前就口頭合作，新聞爆發一週後，看來TVBS已確定跟他做出切割止損。
TVBS經紀部「頂尖事務所」以簽約各種職人聞名，主要包括時尚保養、醫療保健、生活風格等超過20位各界菁英及好手，散在各個節目裡亮相，並對外接工作，江坤俊是其中醫療保健的主咖，在TVBS的經紀頁面上還留有資料，上面標榜的名銜叫「暖心名醫」，但因為掌管頂尖事務所的經紀人今年4月離職，而且雙方曾有工作上的不快，等江坤俊這次出事，高層來看經紀約時才發現，他早在去年下半年約滿，而離職的經紀人根本沒跟他續約。
事件發生後，各界批評浪潮不斷，加上雙方早已沒合約，TVBS不必幫他擦屁股，最後決定切割，讓江坤俊順勢離開。
更多推薦
▪前AV女神上原亞衣突喊「精神已崩壞」 意外嚇壞粉絲
▪男星因戲被毆打到尋求心理諮商連續被賞十八掌
▪昔臉僵被虧「風乾酸梅」 38歲琳賽蘿涵慶生照絕美回春
▪台下粉絲才10幾個 前樂團主唱黃少谷罹患重度憂鬱症
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言