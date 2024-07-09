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江坤俊再發聲「絕無性騷」：前因後果已說明清楚

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
江坤俊醫師。圖／擷自臉書／江坤俊醫師
江坤俊醫師。圖／擷自臉書／江坤俊醫師

名醫江坤俊最近被爆桃色醜聞，還被爆出過往負面事跡，他今（9）日傍晚發文致歉表示暫停演藝圈工作，晚間再發聲明，表示自己「絕無性騷」，呼籲停止散布不實信息。

江坤俊醫師臉書全文：

針對媒體報導性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！

性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會。

籲請媒體不要再捕風捉影、刊載不實內容。

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江坤俊醫師。圖／擷自臉書／江坤俊醫師
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