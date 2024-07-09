江坤俊再發聲「絕無性騷」：前因後果已說明清楚

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。對此，吹哨者網紅小紅老師今早也在社群平台發文，感謝許多秘密證人的幫忙。

2024-07-08 16:42