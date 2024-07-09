BLACKPINK Jennie室內吸菸 韓外交部證實「接獲投訴」

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie似乎在室內吸電子菸的影片引發網友抗議，影片現已刪除，但韓國外交部今天告訴法新社，他們已接獲正式投訴。

這段影片出自YouTube上為服務粉絲而上傳的一段直播部落格，但其後已刪除，不過備份畫面已在網路上瘋傳。影片中可見數名妝髮師正忙著幫Jennie整理妝容，她一度看似在吸電子菸。

在韓國室內抽香菸或電子菸皆屬違法，這段影片引發網友憤慨，「室內吸菸」和「BLACKPINK Jennie」因此成為X平台上在韓國的熱門話題。

這起事件也登上媒體頭條。韓聯社的報導標題是「Jennie疑似室內吸菸引爭議」，還提到她把煙霧直接噴到工作人員身上。

「韓國時報」（The Korea Times）則報導，一名網友聲稱事件很可能發生在義大利的卡布里島（CapriIsland），Jennie曾在當地拍攝，網友表示他們已要求韓國外交部和駐義大利大使館進行調查。

根據報導，這名網友敦促首爾「針對BLACKPINK的Jennie室內吸菸事件」請求「義大利當局調查」，並「採取嚴厲行動」。

韓國外交部今天告訴法新社，他們已接獲與這起事件有關的申訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Jennie當眾吞雲吐霧。圖／摘自OSEN ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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