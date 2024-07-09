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內鬼洩密逼死李善均！這些人全部被抓了

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
李善均在輿論壓力下走上絕路。圖／摘自news1
李善均在輿論壓力下走上絕路。圖／摘自news1

李善均離世後，韓國藝文界集體要求檢調單位徹查，懷疑警方在蒐證和調查過程中涉及洩密，整體過程也不夠嚴謹，導致各種傳言和八卦輿論滿天飛，最終逼得李善均走上絕路。

經過調查，韓過反貪腐搜查隊逮捕2名警察，還有4名記者，以涉嫌違反「洩漏公務祕密與個人資訊保護法」及「個人資訊保護法」為由，將他們移送法辦。

被逮捕的記者來自「京畿新聞」、「Dispatch」等媒體，反貪腐搜查隊今天對外表示，被移送的警察、調查官涉嫌洩漏李善均染毒案的資訊內情給記者，導致當事人的調查報告書外流。因為報告中明確記載著調查對象的所有個資，本來應該保密的內容，卻在李善均去世隔天，遭到「Dispatch」公開披露。

而「京畿新聞」記者則是從調查官那邊取得李善均涉嫌吸毒的消息，以多則獨家報導的方式，暗示有大咖演員涉毒，李善均的身份才因此曝光。

負責調查洩密案的京畿南部警察廳廳長親自召開記者會，公開向外界報告偵辦進度，並證實在6月27日逮捕違反個資法的相關人等，將洩密者全部移送法辦。

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