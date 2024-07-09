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全家人聚少離多！崔佩儀被問「沒考慮一起住嗎？」鬆口婚姻近況

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
崔佩儀與老公、兒子合影。 圖／摘自臉書
崔佩儀與老公、兒子合影。 圖／摘自臉書

59歲的崔佩儀與美籍韓裔老公Sam結婚近23年，全家人聚少離多，常常過著「偽單身」生活。近日老公、兒子回台，她也開心分享合照。有網友則好奇問：「沒有考慮一起住嗎？」她則出面回應。

崔佩儀進日在臉書透露先生回台灣的消息，並曝光夫妻合照寫下：「謝謝老公，每個月從美國飛回來看我和妹妹，老夫老妻相互照顧」，感情看起來相當甜蜜。據悉，她的兒子貝克宇日前也剛回台兩周，全家人團聚度過美好時光，她送機時也在臉書上隔空祝福兒子：「勇敢朝著你的夢想前進，我們永遠支持你」。

不過卻有網友在留言區好奇發問：「沒有考慮一起住嗎？」崔佩儀回覆：「過一陣子他們都會回來台灣」底下也有不少網友認為這樣子的夫妻互動反而有助維繫感情，「姐姐想法很健康。開心過自己的生活、一邊 期待一家人的相逢。是很棒的人生。」、「聚少離多不會有纷爭永遠快樂這生活最美滿」。

崔佩儀日前受訪時也曾談起當初面對空巢期時的感受，表示兒子、老公都不在身邊，媽媽也在7年前過世，她坦言一開始很難不負面，但後來她想開了，開始安排自己的生活，用工作和旅遊把時間填滿滿。

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