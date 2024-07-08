NONO性侵猥褻案首開庭！吹哨者曝「還有很多秘密證人」

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今（8）日是認屍期限的最後一天，若不認屍將以「有主無名屍」火化。對此，台北演藝工會理事長曹雨婷則透露，唐治平近期將搬家，但新住處仍在淡水附近，「因為怕媽媽回來找不到」。

2024-07-08 16:27