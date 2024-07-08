NONO性侵猥褻案首開庭！吹哨者曝「還有很多秘密證人」
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。對此，吹哨者網紅小紅老師今早也在社群平台發文，感謝許多秘密證人的幫忙。
小紅老師今早在限時動態發聲，談起一路對抗NONO的過程，感慨表示：「我們整群人還在努力，我也做好心理準備咬死不放，不管輸贏至少不後悔，起訴就已經跌破大家眼鏡了，如果成功送東西進去，會是改變這社會大大小小的權勢不公，戰爭又要開始了」。此外，她更感謝486先生，「我知道花了他很多錢，但他從沒計較過」，讓她由衷感謝。
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