快訊

不堪午後狂風暴雨 北市建國南路遇路樹突倒塌

籃球／震撼彈！新聯盟再現變數 勇士、領航猿、鋼鐵人宣布退出

鄭文燦500萬交保恐夢碎 高院撤銷原裁定、發回桃院理由曝光

NONO性侵猥褻案首開庭！吹哨者曝「還有很多秘密證人」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻女子，士林地檢署認定6名女子受害，依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。士林地方法院下午首度開庭，NONO稍早戴著口罩現身，不發一語走進法院內，面色看起來相當凝重。記者林伯東／攝影
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻女子，士林地檢署認定6名女子受害，依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。士林地方法院下午首度開庭，NONO稍早戴著口罩現身，不發一語走進法院內，面色看起來相當凝重。記者林伯東／攝影

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。對此，吹哨者網紅小紅老師今早也在社群平台發文，感謝許多秘密證人的幫忙。

小紅老師今早在限時動態發聲，談起一路對抗NONO的過程，感慨表示：「我們整群人還在努力，我也做好心理準備咬死不放，不管輸贏至少不後悔，起訴就已經跌破大家眼鏡了，如果成功送東西進去，會是改變這社會大大小小的權勢不公，戰爭又要開始了」。此外，她更感謝486先生，「我知道花了他很多錢，但他從沒計較過」，讓她由衷感謝。

小紅老師今天早上突然發限時動態洩心聲。 圖/摘自小紅老師IG
小紅老師今天早上突然發限時動態洩心聲。 圖/摘自小紅老師IG

延伸閱讀

《墨雨雲間》長公主李夢遭爆「耍大牌」 于正曝她私下一面網傻眼

陳漢典零偽裝現身逢甲夜市 苦笑喊：完全沒有被認出來

蔡阿嘎見「1名牌看板」超怒！撂重話：滿肚子火

認屍期限到今天！唐治平「搬家不敢搬太遠」：怕媽媽找不到

相關新聞

NONO性侵猥褻案首開庭！吹哨者曝「還有很多秘密證人」

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。對此，吹哨者網紅小紅老師今早也在社群平台發文，感謝許多秘密證人的幫忙。

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件保住江坤俊

醫師江坤俊被爆出不只外遇護理師，還曾對同台搭檔鄭凱云性騷，鄭凱云也證實此事，資深媒體人「莎莉夫人」今在臉書揭發當年內幕，...

認屍期限到今天！唐治平「搬家不敢搬太遠」：怕媽媽找不到

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今（8）日是認屍期限的最後一天，若不認屍將以「有主無名屍」火化。對此，台北演藝工會理事長曹雨婷則透露，唐治平近期將搬家，但新住處仍在淡水附近，「因為怕媽媽回來找不到」。

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

「康熙來了」2016年停播後，蔡康永近日上「毛雪汪」節目吐露過去主持時，曾發生過一次不愉快的經驗，讓他氣到一度拒錄離開現場。

電視台力保江坤俊 她喊話：別和性騷慣犯站在一起

醫師江坤俊被爆出疑似外遇護理師，還性騷曾一起搭檔主持TVBS「健康2.0」的鄭凱云，形象一落千丈，TVBS事後發出聲明稿...

遭詐騙集團AI換臉擬聲賣飆股 吳淡如呼籲別上當

吳淡如日前遭詐騙集團利用AI技術換臉及擬聲，製作成炒股影片行騙。吳淡如看到朋友傳這個影片給她時無奈苦笑：「這竟然還做得挺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。