性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件保住江坤俊

醫師江坤俊被爆出不只外遇護理師，還曾對同台搭檔鄭凱云性騷，鄭凱云也證實此事，資深媒體人「莎莉夫人」今在臉書揭發當年內幕，指鄭凱云希望江坤俊道歉，T台便以交換條件的方式，只要江坤俊親手寫下道歉信，便保住他的節目主持，且性騷事件不會外洩。

莎莉夫人在文章中透露，4年前江坤俊對鄭凱云伸出鹹豬手，鄭凱云搜集所有證據提交給電視台高層，希望公司替她主持公道，鄭凱云要求江坤俊必須為他的醜陋言行，造成她身心陰影鄭重道歉，同時她也表明無法再和江坤俊繼續主持「健康2.0」，希望公司能做出定奪。

事發的那年，剛好是江坤俊被TVBS決定力捧的關鍵年，而鄭凱云在T台已經長達20年，一邊是公司看好的金雞母，另一邊則是公司老臣，江坤俊原本還矢口否認，但在證據確鑿的情況下，他接受公司提出的交換條件，寫下親筆道歉信，換來繼續主持的機會，並且和鄭凱云拆夥，兩人主持時段錯開，同時TVBS還保證這起性騷案絕對不會外流。

莎莉夫人痛批，TVBS此舉等於是和江坤俊一起欺瞞觀眾長達4年，「因為鄭凱云沒有背景，所以，你們可以做出這麼荒謬的決定。TVBS和江坤俊是一樣的噁心，難怪，成了TVBS的宣傳門面。」對此，TVBS尚未有回應。

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