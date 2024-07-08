快訊

不堪午後狂風暴雨 北市建國南路遇路樹突倒塌

籃球／震撼彈！新聯盟再現變數 勇士、領航猿、鋼鐵人宣布退出

鄭文燦500萬交保恐夢碎 高院撤銷原裁定、發回桃院理由曝光

認屍期限到今天！唐治平「搬家不敢搬太遠」：怕媽媽找不到

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
唐治平近日傳出正在搬家。圖／本報資料照
唐治平近日傳出正在搬家。圖／本報資料照

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今（8）日是認屍期限的最後一天，若不認屍將以「有主無名屍」火化。對此，台北演藝工會理事長曹雨婷則透露，唐治平近期將搬家，但新住處仍在淡水附近，「因為怕媽媽回來找不到」。

據《三立新聞網》、《ETtoday星光雲》報導，曹雨婷表示目前唐治平因租約到期正在搬家，她想幫忙搬家卻被婉拒，而唐治平也向他透露，新住處離原本租屋處不遠，「因為怕搬太遠，媽媽找不到他。」

據了解，目前新北殯儀館網站上還查詢不到，唐治平母親遺體要火化，遺體仍在殯儀館冰存，暫無結束日期，唐治平友人表示，7月8日是警方公告會依法處理的日期，並非正式火化日，目前唐治平因為精神狀況不穩定，所以也不敢再提起此事，因此這邊還是無進展。

且案情特殊，檢方應會在期限到期後斟酌，目前仍傾向暫不火化，仍盼唐治平同意領回遺體。

法規規定，遺體暫存到期日後，若無特殊狀況，檢方會簽結，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋，才能安排統一火化處理。

延伸閱讀

跌倒左頭顱被削！美女空姐2次手術「裝回頭蓋骨」激動洩心聲

陳意涵遊法國遇「服務生態度差」罕動怒！ 節目直接公開餐廳名避雷

伊能靜現身東區買早餐 陸網友驚呆「台北這麼落後嗎？」

蔡阿嘎遭誤會「私下要求特殊折扣」 親揭私下真實面

相關新聞

NONO性侵猥褻案首開庭！吹哨者曝「還有很多秘密證人」

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地檢署依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等7罪起訴。檢方稱，NONO品行低劣、犯後態度迴避未見悔意，建請從重量刑。士林地方法院今首度開庭，NONO以被告身分在下午2點16分抵達法院，全程戴口罩不發一語。對此，吹哨者網紅小紅老師今早也在社群平台發文，感謝許多秘密證人的幫忙。

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件保住江坤俊

醫師江坤俊被爆出不只外遇護理師，還曾對同台搭檔鄭凱云性騷，鄭凱云也證實此事，資深媒體人「莎莉夫人」今在臉書揭發當年內幕，...

認屍期限到今天！唐治平「搬家不敢搬太遠」：怕媽媽找不到

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今（8）日是認屍期限的最後一天，若不認屍將以「有主無名屍」火化。對此，台北演藝工會理事長曹雨婷則透露，唐治平近期將搬家，但新住處仍在淡水附近，「因為怕媽媽回來找不到」。

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

「康熙來了」2016年停播後，蔡康永近日上「毛雪汪」節目吐露過去主持時，曾發生過一次不愉快的經驗，讓他氣到一度拒錄離開現場。

電視台力保江坤俊 她喊話：別和性騷慣犯站在一起

醫師江坤俊被爆出疑似外遇護理師，還性騷曾一起搭檔主持TVBS「健康2.0」的鄭凱云，形象一落千丈，TVBS事後發出聲明稿...

遭詐騙集團AI換臉擬聲賣飆股 吳淡如呼籲別上當

吳淡如日前遭詐騙集團利用AI技術換臉及擬聲，製作成炒股影片行騙。吳淡如看到朋友傳這個影片給她時無奈苦笑：「這竟然還做得挺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。