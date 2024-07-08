認屍期限到今天！唐治平「搬家不敢搬太遠」：怕媽媽找不到

藝人唐治平的母親今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今（8）日是認屍期限的最後一天，若不認屍將以「有主無名屍」火化。對此，台北演藝工會理事長曹雨婷則透露，唐治平近期將搬家，但新住處仍在淡水附近，「因為怕媽媽回來找不到」。

據《三立新聞網》、《ETtoday星光雲》報導，曹雨婷表示目前唐治平因租約到期正在搬家，她想幫忙搬家卻被婉拒，而唐治平也向他透露，新住處離原本租屋處不遠，「因為怕搬太遠，媽媽找不到他。」

據了解，目前新北殯儀館網站上還查詢不到，唐治平母親遺體要火化，遺體仍在殯儀館冰存，暫無結束日期，唐治平友人表示，7月8日是警方公告會依法處理的日期，並非正式火化日，目前唐治平因為精神狀況不穩定，所以也不敢再提起此事，因此這邊還是無進展。

且案情特殊，檢方應會在期限到期後斟酌，目前仍傾向暫不火化，仍盼唐治平同意領回遺體。

法規規定，遺體暫存到期日後，若無特殊狀況，檢方會簽結，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋，才能安排統一火化處理。

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