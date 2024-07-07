電視台力保江坤俊 她喊話：別和性騷慣犯站在一起

醫師江坤俊被爆出疑似外遇護理師，還性騷曾一起搭檔主持TVBS「健康2.0」的鄭凱云，形象一落千丈，TVBS事後發出聲明稿，證實確實收到申訴，並啟動性平調查，資深媒體人「莎莉夫人」在臉書連發兩篇文章痛批，電視台為了保住江坤俊這隻金雞母，即使明知道江的人品，還是選擇當江的「共犯」，繼續經營江的暖男人設，「這不是欺騙觀眾，什麼才是」？

莎莉夫人一開始便向TVBS喊話「請不要和性騷慣犯站在一起」，她不滿表示，鄭凱云向公司申訴被江坤俊性騷，最後卻是鄭凱云被撤換，江坤俊卻還能繼續主持，江坤俊的私生活被連環爆之後，經紀公司發出的聲明還在掩飾太平，她認為這背後的手法就是全力保住江坤俊這隻金雞母，畢竟他一個人可以帶來上千萬代言收益，所以即使明知道江坤俊的人品有問題，TVBS仍繼續打造暖男人設，「然而，他的形象有多暖心，現在對照他的真實面目，就有多噁心」。

莎莉夫人進一步分析，TVBS的聲明無非就是混淆視聽，雖然聲明稿證實有收到申訴、也啟動了性平調查，最後將處理結果通知雙方當事人，當事人也都接受，但雙方都接受結果並結案，並不等於江坤俊沒有性騷鄭凱云，同理，正宮回應江坤俊每天都有回家，也不等於證明江坤俊就沒有外遇，這樣的回應不過都是在玩文字遊戲，她不解的是，為何電視台在收到江坤俊性騷的證據後，還要捨棄鄭凱云、留任江坤俊，「媒體是『公器』，我們可以跟TVBS要個說法嗎」？

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