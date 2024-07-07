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遭詐騙集團AI換臉擬聲賣飆股 吳淡如呼籲別上當

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
吳淡如遭詐騙集團運用AI擬聲製作假影片行騙。圖／摘自臉書
吳淡如遭詐騙集團運用AI擬聲製作假影片行騙。圖／摘自臉書

吳淡如日前遭詐騙集團利用AI技術換臉及擬聲，製作成炒股影片行騙。吳淡如看到朋友傳這個影片給她時無奈苦笑：「這竟然還做得挺漂亮！」她表示自己被詐騙集團冒名不下上千次，她有一位朋友在某管道工作，曾幫她刪除了約一千多個詐騙帳號。她說，現在詐騙集團還有一種新方法，他們會發送一個連結給你，當你第二次點擊進去時，這個連結就會消失。警方也曾抓過利用她名義詐騙的集團，涉及金額達數千萬。

她說，這段時間以來，只要詐騙集團有新招數，她就會收到很多來自小學、國中、甚至大學同學的詢問，「你有飆股怎麼不告訴我們？」這些人甚至不是她的朋友，而是看到詐騙集團的廣告後跑來詢問她，「你什麼時候變股市專家了？」她澄清過好幾次，從來不買飆股，趁目前這個影片還沒有人受騙，她呼籲大家不要上當受騙。

現在詐騙事件層出不窮，手段日新月異，吳淡如說，先前財訊傳媒董事長謝金河也被冒名，認識他的人還被騙了1億多。所以她再次強調，希望大家要提高警覺，不要輕信來路不明的影片和訊息，只有有藍勾勾的才是她官方經營的臉書粉絲專頁，吳淡如表示，自己從來沒有提供免費課程，也沒有存股社團，所以若有人邀請進入line群組，或是號稱可以一對一交流等內容，絕對是假內容，如有疑問應及時向相關部門求證，以防受騙。

詐騙集團還開設與吳淡如podcast節目同名的假帳號。圖／摘自臉書
詐騙集團還開設與吳淡如podcast節目同名的假帳號。圖／摘自臉書

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