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李李仁得獎打視訊被罵髒話 陶晶瑩深夜道歉曝原因

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
李李仁「周處除三害」拿下台北電影獎男配角，拉女兒荳荳(右)一起上台合影。記者吳致碩／攝影
李李仁「周處除三害」拿下台北電影獎男配角，拉女兒荳荳(右)一起上台合影。記者吳致碩／攝影

李李仁昨以電影「周處除三害」拿下台北電影獎最佳男配角獎，後台受訪時，他開心到哽咽表示，非常謝謝老婆陶晶瑩20年來幫他做的選擇，還第一時間打視訊給老婆，沒想到對方突然喊了一聲髒話，深夜她也在臉書發文解釋原因。

陶晶瑩在臉書發文，指出當時李李仁打電話過去時，她正在遛狗撿「黃金」，「當下因為是大素顏，所以混亂中喊了ㄧ聲靠背，真是不好意思。」最後陶晶瑩感性表示「李李仁是很好的演員，謝謝一路上給他機會的貴人、謝謝一路上相信他的恩人，他都有全力以赴、好好珍惜。」並表示「得獎的一刻有女兒相伴、爸爸一定很開心！」最後她也不忘謝謝親朋好友的祝福，還笑稱，自己最後趕去慶功宴時有記得化妝。

陶晶瑩接到李李仁電話時在撿「黃金」。圖／摘自臉書
陶晶瑩接到李李仁電話時在撿「黃金」。圖／摘自臉書
陶晶瑩和李李仁、女兒一起去慶功。圖／摘自臉書
陶晶瑩和李李仁、女兒一起去慶功。圖／摘自臉書
李李仁以「周處除三害」勇奪台北電影獎男配角。記者吳致碩／攝影
李李仁以「周處除三害」勇奪台北電影獎男配角。記者吳致碩／攝影
陶晶瑩接到李李仁電話時在撿「黃金」。圖／摘自臉書
陶晶瑩接到李李仁電話時在撿「黃金」。圖／摘自臉書

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