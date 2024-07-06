「小費玉清」全說了！揭開余天、豬哥亮私下面

進入倒數階段的「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」，嘉賓李子森、杜忻恬、林俊逸、曹雅雯跟蔡佳麟加緊腳步彩排，林俊逸透露早於20多年前就唱過「藍寶石」，娓娓道出和余天、邢峰、胡瓜跟已故的豬哥亮同台經歷，難忘前輩們的提攜照顧。

他當年勇闖「五燈獎」奪冠，成為家喻戶曉的小歌手，受邀跑遍全台各大秀場，必須邊趕場邊在秀場後台寫功課，可能因為小朋友的身分頗受照顧，「每位哥哥、姐姐都對我很好，常常拿好吃的東西及水果給我吃，怕我在寫功課的時候餓著。」他提到雖然每次都是擔任開場嘉賓，很難有機會跟大哥們打招呼，但每每表演結束都會觀摩前輩們的台上演出，「很喜歡這群前輩們說學逗唱通通行的表演魅力，多少影響我在往後的舞台表演模式並有所啟發」。

林俊逸擅長模仿，甚至有小費玉清美名，這次除了準備大家耳熟能詳的經典歌外，並將火力全開放話「尺度無極限」，搶先預告會跟胡瓜、歐漢聲合作PK，令人期待。目前「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」8月3日場次完售，高流緊急宣布加開1920、2020元部分區域，座位數量有限，將於今天中午12點在ibon售票系統開賣。

而他此回挑戰金曲歌王失利，坦言剛開始有點小失落，「其實沒有什麼得失心，而且在宣佈獎項完趁廣告時間去後台上廁所的時候，每個老朋友都用力擁抱我、安慰我，但我其實沒事，還要反過來安慰他們，覺得唱片圈的老朋友很溫暖」。

林俊逸全力彩排。圖／高雄流行音樂中心提供

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