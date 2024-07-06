胡歌同框老婆畫面罕見曝光「氣質超搭」 74歲劉松仁狀態絕佳
大陸男星胡歌在情事方面頗為低調，去年無預警宣布已婚當爸，一度引熱議，紛紛好奇是誰能擄獲男神之心，網友起底胡歌老婆身分，指女方就是小胡歌11歲的經紀人黃曦寧。
而今（6）日，劉松仁分享朋友聚餐，胡歌也現身合照中，而在他身旁的就是黃曦寧，兩人都穿著一身黑休閒裝，還有一張則是黃曦寧在劉松仁身旁開心比著勝利手勢，互動融洽。
而胡歌老婆引起網友討論，讚夫妻兩看來很幸福，氣質很搭，而胡歌日前才以《繁花》於白玉蘭獎封視帝，網友看他愛情事業雙豐收，也呼喚過得幸褔也要多多拍戲。
而74歲的劉松仁更被讚狀態很好，大家合照畫面很美好，不過不知劉松仁視是否憂心曝光胡歌老婆引熱議，如今已將相關照片都刪了。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言