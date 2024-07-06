胡歌同框老婆畫面罕見曝光「氣質超搭」 74歲劉松仁狀態絕佳

大陸男星胡歌在情事方面頗為低調，去年無預警宣布已婚當爸，一度引熱議，紛紛好奇是誰能擄獲男神之心，網友起底胡歌老婆身分，指女方就是小胡歌11歲的經紀人黃曦寧。

而今（6）日，劉松仁分享朋友聚餐，胡歌也現身合照中，而在他身旁的就是黃曦寧，兩人都穿著一身黑休閒裝，還有一張則是黃曦寧在劉松仁身旁開心比著勝利手勢，互動融洽。

而胡歌老婆引起網友討論，讚夫妻兩看來很幸福，氣質很搭，而胡歌日前才以《繁花》於白玉蘭獎封視帝，網友看他愛情事業雙豐收，也呼喚過得幸褔也要多多拍戲。

而74歲的劉松仁更被讚狀態很好，大家合照畫面很美好，不過不知劉松仁視是否憂心曝光胡歌老婆引熱議，如今已將相關照片都刪了。

劉松仁分享與友人聚餐合照，胡歌夫妻也在其中。圖／微博／新浪娛樂

劉松仁分享與友人聚餐合照，胡歌夫妻也在其中。圖／微博／新浪娛樂

劉松仁分享與友人聚餐合照，胡歌夫妻也在其中。圖／微博／新浪娛樂

劉松仁分享與友人聚餐合照，胡歌夫妻也在其中。圖／微博／新浪娛樂

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