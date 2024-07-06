昔遭江坤俊性騷事件曝光 主播鄭凱云凌晨吐心聲
名醫江坤俊被拍到疑不倫護理師後風波不斷，又爆出曾對同台女營養師伸鹹豬手，還被挖出過往性騷擾主播鄭凱云遭投訴，江坤俊方面針對女營養師風波回應「絕無此事」，不過女主播事件電視台則回應「有收到申訴」並依法處理，雙方當事人接受處理結果，該事件已結案，證實確有其事。
而昔日遭性騷一事曝光後，鄭凱云今（6）日凌晨於社群發聲，感到大家的關心，她寫道：「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛與溫暖！」鄭凱云分享與兒子在國外旅遊的開心合照，透露目前帶著孩子渡假中，並說：「願上天眷顧……每一個善良、正直、認真、勇敢的人！」網友留言祝她旅途愉快，為她加油，有人驚訝直說：「沒想到妳也遇到這種爛事！加油！」有人感到心疼，也有人直言「遲來正義」。
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