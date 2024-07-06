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怪獸入侵記者會！現場激戰「超人力霸王」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
超人力霸王飛踢搗亂怪獸。記者沈昱嘉／攝影
超人力霸王飛踢搗亂怪獸。記者沈昱嘉／攝影

日本知名動漫作品「超人力霸王」誕生58周年，首次到海外舉辦特展，第一站就選在台灣。5日「超人力霸王傑特」演員平野宏周、「超人力霸王傑洛」演員小澤雄太一起現身華山文創園區，為「超人力霸王英雄展」揭開序幕，歡迎大小朋友趁著暑假跟他們一起守護地球。

有趣的是，記者會上突然出現怪獸亂入，2位超人力霸王立刻挺身而出，經過一陣激戰後成功制服怪獸，維持活動會場和平。

平野宏周與小澤雄太隨後化身大使，親自為所有來賓導覽。「超人力霸王英雄展」透過擬真的都市場景，目擊怪獸入侵的對打場景開始，並由歷久不衰的初代超人力霸王帶領大家踏入光之國度，近距離觀賞日本原汁原味拍攝道具及戲服，了解超人力霸王近60年的輝煌歷史。

平野宏周對於展覽的豐富度大為讚賞，直呼這樣的規模在日本也是前所未見。他在周邊商店流連忘返，想直接把全套卡牌買回家。小澤雄太也讚嘆，在日本也沒看過這樣的陣容，「好想多待在台灣幾天，每場活動都參加」。「超人力霸王英雄展」即日起至9月15日止，於華山文創園區東2C、D棟熱烈展開。

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來台照樣能打怪的超人力霸王。記者沈昱嘉／攝影
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超人力霸王一字排開氣勢驚人。記者沈昱嘉／攝影
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平野宏周與小澤雄太是展覽大使。記者沈昱嘉／攝影
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