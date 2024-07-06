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震驚！謝霆鋒拍戲險破相 高處跌落眼角冒血養傷1個月

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
謝霆鋒拍「海關戰線」差點破相，被眼鏡劃傷眼角養傷一個月。圖／華映提供
謝霆鋒拍「海關戰線」差點破相，被眼鏡劃傷眼角養傷一個月。圖／華映提供

香港警匪動作大片「海關戰線」將上映，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作，張學友透露是為了謝霆鋒才加入演出陣容，「回到片場很開心可以見到很多不同的人，但起初拍攝時感覺有些陌生，不像謝霆鋒他們在片場都好自然。」他和謝霆鋒上演一場棍棒對練的動作場面，謝霆鋒特別要張學友放膽打他，還自爆：「我小時候被我媽打慣了。」

雖然已經8年沒拍戲，但寶刀未老，謝霆鋒透露張學友的身手很好，劇組原本預留了8小時要拍攝動作戲，沒想到張學友拍攝順利，4個小時就收工，張學友自嘲說：「他們是考慮到我的年紀，預留很鬆的時間讓我去拍，而且他們準備的動作不太困難，我的表現還行，所以很快就拍完了。」問他是否有信心再次挑戰動作片？他笑說：「如果再隔8年，我都要7、80歲了，還拍動作片嗎？」表示30歲可以，現在時間有限，還是做些擅長的事。

而謝霆鋒一直向高難度挑戰，一場在貨櫃上的動作戲，在拍攝之前，他花了一個月的時間彩排和練習，「現場是直升機吊著貨櫃，貨櫃下又吊著車，我要一路滾下來。」但他透露雖然練過多次，但他一回忘了拿下眼鏡，跌下來時，眼鏡順勢往上推後，他眼角便開始流了不少血，但他最擔心的還是影響拍攝，「當時過兩天就要正式拍了，很怕不連戲，幸好化妝可以遮住，然後這傷在醫院治了一個月，慶幸沒留下疤痕。」

首次擔任動作指導，不但在空中打，也一路打到水裡，謝霆鋒表示看到所有演員能夠完成動作很有成就感，「其實我們最重視的是安全，但最棒的是能讓整部電影拍出更吸引觀眾的畫面。」至於他吸睛的肌肉，笑稱殺青後肌肉就消失了，「我比那時瘦了很多，肌肉都沒有了。」「海關戰線」於7月5日上映。

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張學友、謝霆鋒有許多精彩對手戲。圖／華映提供
張學友、謝霆鋒有許多精彩對手戲。圖／華映提供

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