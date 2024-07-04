快訊

中研院來台70年首位法律院士 王澤鑑自創「天龍八部」

胡瓜曾為張菲、張小燕伴舞 林美秀則出身藍心湄舞群

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
藍心湄(左)、林美秀(右)和胡瓜老友相聚話當年。圖／承影提供
藍心湄(左)、林美秀(右)和胡瓜老友相聚話當年。圖／承影提供

胡瓜的YT節目「下面一位」邀來藍心湄和林美秀，胡瓜跟藍心湄現場爭論當年誰出道比較紅，頻頻翻閱過去，兩人有著40年交情，合作過不少膾炙人口的作品，胡瓜爆料早期在秀場藍心湄的表演非常精彩，看她一場就足矣。

胡瓜接著分享不為人知的小故事，在開始主持以前，曾幫張菲及張小燕伴舞，而林美秀當年也是藍心湄的伴舞群，回想當時還需經過藍心湄的爸爸徵選和訓練，才得到成為dancer的機會，兩人也因此結緣，好交情延續至今。

節目中製作單位收集三位的經典歌曲，進行聽前奏猜歌遊戲，沒想到胡瓜的歌曲每首都只有他本人知道，藍心湄還開玩笑地氣憤表示；「這什麼歌啊！」「切掉！」兩人的絕佳默契一來一往互相吐槽鬥嘴了一整場。

胡瓜也分享自己當初發唱片的內幕，坦言並不是歌唱的好，是因為他手上主持節目多，唱片公司旗下的歌手為了順利安插宣傳，便將胡瓜簽下，隨後也發了六張專輯。真相大白也讓藍心湄及林美秀一解了長久的疑惑，並幽默調侃說：「好幾十年都想不透為什麼會發片。」

而歌曲播放到包青天時，胡瓜再加碼釋出包青天歌曲的由來，當初電視台的瓊瑤戲來不及播出，於是打算拍攝幾集包青天墊檔，製作人致電請他錄製主題曲，以為只是頂替就輕鬆錄音，沒想到包青天紅翻全台，一拍就拍到300多集，一旁的藍心湄忍不住發問：「那你都沒有想要重唱嗎？仔細聽還有客家腔！」精闢分析笑翻全場。

談到林美秀斥資百萬推出新專輯，她表示沒有什麼宏願，只想要做自己喜歡的音樂，卻因發片壓力大而導致身體產生疾病，不過已逐漸好轉中，希望大眾可以支持台灣音樂。

延伸閱讀

得金曲年度歌曲引網路論戰！告五人不忍了：路還很長

薔妹直播失控 薔薔無奈喊話「別再助紂為虐」

陳妍希獨自帶兒返台過年「沒有陳曉」林心如洩好友近況

獨／鼓鼓曾住院遇生死關 大元淚訴狀況：好怕他消失

相關新聞

胡瓜曾為張菲、張小燕伴舞 林美秀則出身藍心湄舞群

胡瓜的YT節目「下面一位」邀來藍心湄和林美秀，胡瓜跟藍心湄現場爭論當年誰出道比較紅，頻頻翻閱過去，兩人有著40年交情，合...

64歲鄭弘儀懷疑自己罹癌 「體重掉4公斤」認1惡疾纏身

鄭弘儀日前在節目中曾懷疑自己罹患咽喉癌，2年前他被醫生告知有「冠狀動脈硬化」，近日他接受媒體訪問時則透露身體出現一病徵，讓他相當困擾。

陳意涵遊法國遇「服務生態度差」罕動怒！ 節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵近日參加陸綜《花兒與少年．好友記》與秦嵐、寧靜、李斯丹妮等人一起到法國旅遊，不料過程中遇到一家餐廳點餐出問題，一夥人最後在節目中不斷強調「堅決不推薦（這間餐廳）」。

女星「激凸入鏡」收騷擾訊息 今現身首回應：很錯愕！

李芷婷（Nasi）闊別歌壇4年，今（4日）端出全新單曲「習慣後就別說痛了」和媒體分享，日前她在社群Po出的動態短片中，疑...

林志穎傷後太瘦 「披荊斬棘3」馬伯騫強逼餵食養胖

「不老男神」林志穎闊別6年後，今(3日)推出全新單曲 「溫柔失控」，還邀來「披荊斬棘3」的隊友馬伯騫合作。林志穎興奮表示...

ONE OK ROCK 主唱Taka罹恐慌症 發作時「無法回應、困月台2hr」

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」主唱 Taka（森內貴寬）2日直播與粉絲互動，公開自身有恐慌症，也分享發作時的症狀，希望大家能諒解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。