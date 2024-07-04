64歲鄭弘儀懷疑自己罹癌 「體重掉4公斤」認1惡疾纏身

鄭弘儀日前在節目中曾懷疑自己罹患咽喉癌，2年前他被醫生告知有「冠狀動脈硬化」，近日他接受媒體訪問時則透露身體出現一病徵，讓他相當困擾。

據《三立新聞網》報導，鄭弘儀透露近來瘦了4公斤，表示由於有冠狀動脈硬化症狀，介於要不要裝支架中間，醫生則建議他改變飲食，強調主要仍以藥物控制病情。此外，他近來也發現身體長帶狀皰疹，讓他頗困擾。

鄭弘儀日前錄JET「新聞挖挖哇」驚吐曾懷疑自己罹患咽喉癌，他解釋因為家裡阿公曾罹患咽喉癌，所以當他也出現吞嚥困難時，第一時間聯想到的就是自己可能也罹癌，「吃那個葡萄或竹筍，到這邊吞不下去，你看那個生活有多麻煩。」後來他做了全面檢查，卻都查不出是哪裡出問題，直到他求助精神科，才發現自己其實是得了焦慮症。

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