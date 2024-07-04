64歲鄭弘儀懷疑自己罹癌 「體重掉4公斤」認1惡疾纏身
鄭弘儀日前在節目中曾懷疑自己罹患咽喉癌，2年前他被醫生告知有「冠狀動脈硬化」，近日他接受媒體訪問時則透露身體出現一病徵，讓他相當困擾。
據《三立新聞網》報導，鄭弘儀透露近來瘦了4公斤，表示由於有冠狀動脈硬化症狀，介於要不要裝支架中間，醫生則建議他改變飲食，強調主要仍以藥物控制病情。此外，他近來也發現身體長帶狀皰疹，讓他頗困擾。
鄭弘儀日前錄JET「新聞挖挖哇」驚吐曾懷疑自己罹患咽喉癌，他解釋因為家裡阿公曾罹患咽喉癌，所以當他也出現吞嚥困難時，第一時間聯想到的就是自己可能也罹癌，「吃那個葡萄或竹筍，到這邊吞不下去，你看那個生活有多麻煩。」後來他做了全面檢查，卻都查不出是哪裡出問題，直到他求助精神科，才發現自己其實是得了焦慮症。
更多推薦
▪孫安佐上成人平台 嗆爆網批狄鶯溺愛「被拿水管開扁」
▪孫安佐親曝改名原因 突改口「給我喝符水的不是我爸」
▪郭碧婷遭《浪姐5》前隊友指「偷懶拖累人」？電競姐姐道歉曝實情
▪李艷秋「拄助行器」現身 親吐淡出新聞圈真正原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言