女星「激凸入鏡」收騷擾訊息 今現身首回應：很錯愕！

李芷婷（Nasi）闊別歌壇4年，今（4日）端出全新單曲「習慣後就別說痛了」和媒體分享，日前她在社群Po出的動態短片中，疑沒穿內衣「激凸入鏡」引發熱議，她也直球對決網友：「激凸是正常的生理現象」，而今再被問及激凸一事，她態度依舊大方：「現在這個社會，女生不穿胸罩走路的很多，也沒人會刻意去講這個東西」。

她談起這件事，仍有點不理解：「當下的反應比較像是『錯愕』，其實現在這個社會，女生不穿胸罩走路的很多，也沒人會刻意去講這個東西，但我確實有收到一些騷擾訊息，也感到不是太舒服。」家人是否有給她加油打氣？她燦笑：「他們只說沒有關係啦，不用去講這些，過好你的生活就好。」

不過她去年因與男友Jinbo分手，一度以淚洗面，連媽媽都看不下去，心疼說：「妹妹妳不要亂談戀愛啦！」李芷婷說：「分手後難過了差不多快1個月，後來慢慢變得麻木，我也想通了，我們就是不適合，乾脆主動提分手，我不否認當時年紀小，遇到很愛的人，也真的很愛對方，我曾以為可以一直走下去，但終究是不適合，做再多溝通、給再多愛，最後還是會離開」。她如今嘴上說得輕鬆，卻不否認失戀造成失眠，讓她必須求助身心科，在服藥近1個月後，才慢慢恢復正常。 李芷婷（4日）推出全新單曲「習慣後就別說痛了」。圖／華納音樂提供

商品推薦