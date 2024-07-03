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ONE OK ROCK 主唱Taka罹恐慌症 發作時「無法回應、困月台2hr」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
日本搖滾天團「ONE OK ROCK」主唱 Taka（森內貴寬）自曝罹患恐慌症。圖／截自IG／10969taka
日本搖滾天團「ONE OK ROCK」主唱 Taka（森內貴寬）自曝罹患恐慌症。圖／截自IG／10969taka

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」主唱 Taka（森內貴寬）2日直播與粉絲互動，公開自身有恐慌症，也分享發作時的症狀，希望大家能諒解。

Taka表示罹患恐慌症多年，主要有廣場恐懼症，發作時流汗、心跳加速、焦慮不安，透露日前大阪演唱會結束要搭新幹線前就恐慌發作，在經紀人陪同下在月台待了約2小時，才慢慢恢復。

他還透露當時發作期間有粉絲去和他說話，但因狀態不佳無法回應，他感到抱歉。Taka公開自身狀況，表示粉絲若遇到「冷漠」的他，希望可以理解。不過他也要大家別太擔心，稱對此情況他坦然面對。

此外，「ONE OK ROCK」將於9月21日在高雄國家體育場開唱，也是他們去年南港嗨唱後再度來台，門票將於下周六（13）開搶。

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