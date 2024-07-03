高木聰一朗「明知故犯」與未成年開房被逮捕 發文道歉還宣傳遭罵爆
日本37歲舞台劇演員高木聰一朗去年與未成年少女開房而遭逮，他坦承犯行，且自曝事前就知對方年齡，引起撻伐，而他1日針對犯行發文致歉，又因一動作挨轟。
高木聰一朗1日於社群（Ｘ）發文向受害者及其家屬、粉絲致歉，表示會謹記錯誤，好好反省。隨後話鋒一轉開始宣傳舞台活動，他表示「仍想作為一個藝術家生活」，稱將回到初衷，好好工作。隨文還曬出宣傳海報。
高木聰一朗此舉遭網友批評「缺乏常識」，傻眼直言「道歉文旁邊放宣傳海報」、「第一次看到有人道歉同時還附上宣傳海報」，網友直酸「我以為是道歉，結果是宣傳」，認為他根本毫無反省之意。
高木聰一朗去年11月傳出與一名15歲少女開房，據日媒報導，他在網上認識對方，已知對方未成年，仍帶對方去開房並發生關係，違反《東京都青少年健全育成條例》遭逮，他則坦承犯行。高木聰一朗當時所屬經紀公司「SUN MUSIC」發聲明致歉，並與高木聰一朗解約。
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