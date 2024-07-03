黃子佼出事神隱 黃豪平認「黃氏宗親會」群組沒人講話
黃子佼因涉性侵案昨天被台北地檢署傳喚，但他請假並未到庭應訊，他的徒弟黃豪平今出席公視台語台「Talk Talk 秀台語」首錄記者會，被問到是否有關心黃子佼，他坦言沒有去打擾對方，「現在關心也沒辦法做什麼」，由黃子佼所號召的「黃氏宗親會」群組基本上也已經沒有任何交流，形同虛設。
今年4月因爆出黃子佼涉嫌性侵未成年，藝能界連署修法，連署名單中赫見「黃氏宗親會」成員宇珊和黃豪平，黃豪平今受訪坦言沒有特別關心去關心黃子佼，問他還有在「黃氏宗親會」群組裡嗎？他回：「群組還在，但群組沒有在運作了。」他表示和其他成員私下還是會有聯繫，大家「馬照跑，舞照跳」，還是一樣過生活，沒有太大影響。
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