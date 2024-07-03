老婆曾控名醫江坤俊婚後「在家如失能」 產後胖30公斤全為了家庭

已婚的外科名醫江坤俊被爆出與護理師在外過夜，江坤俊透過經紀人回應兩人只是熟識的同事關係，老婆劉藺秦則表示要先弄清楚狀況再回應，平時常會上談話節目的江坤俊，4年前夫妻倆也一起上過節目，談到兩人當初認識的契機，還有婚後生活的趣事。

江坤俊與老婆劉藺秦2020年一起上「單身行不行」節目，江坤俊談到大學時打橋牌參加比賽，對於也是來參加比賽的劉藺秦印象深刻，之後多次在比賽上相遇才展開追求，不過他坦言婚前老婆都很順著她，但是婚後就覺得變了，劉藺秦則吐露那個年代沒有手機，江坤俊排隊很久打電話給她，所以都會什麼事答應。不過結婚後隨著夫妻倆各自有自己的事業後，交流時間變少，而家裡的各種大小事都依賴老婆處理，劉藺秦更笑稱自己像是女工，因為老公跟女兒回到家就像是失能的人，甚至女兒小學時看到學校有東西壞掉，還會跟老師說「可以叫我媽媽來修」。

老婆劉藺秦甚至為了家庭興旺，還特地找了命理師改名，她原名是劉玉靜，當時命理師就提醒改成劉藺秦這個名字，身材一定會變胖，而她懷孕生下女兒後就胖了超過30公斤，江坤俊一直希望為了健康老婆能瘦下來，但會被老婆以「我是為了家庭才變這樣」理由來反駁，另外老婆常會出國參加橋牌比賽，以前江坤俊會覺得老婆出國次數太多，再加上自己醫師工作也忙，沒有辦法好好照顧小孩，所以後來就禁止老婆再出國比賽，老婆雖然表面上答應他，但有次騙他說要到國外出差，回來後則被他意外發現其實是去參加橋牌比賽。後來江坤俊也釋懷，至少老婆還願意騙他。

劉藺秦昔上節目控老公江坤俊回到家像失能的人。 圖／擷自YouTube

商品推薦