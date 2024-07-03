跌倒左頭顱被削！美女空姐2次手術「裝回頭蓋骨」激動洩心聲

南韓網紅「Woozakka」（우자까）本名禹恩彬（音譯）過去曾擔任過空姐，還靠著自己的努力考上銀行員；近日她突然透露自己年初遭遇重大事故，導致自己左半邊頭蓋骨被削除，樂觀的她拍片與粉絲們分享自己一路走來的努力。近日她在YT透露已完成長達四個小時的第二次手術，目前已經順利出院，仍努力復健中。

禹恩彬術前她曾透露一度喪失嗅覺、語言能力退化，甚至一度有認知障礙認不出自己爸媽，由於喪失了五分之二的頭顱、左腦受損95%，讓她時常感受到頭痛。而她在術前還曾憂心：「如果這樣度過餘生怎麼辦？」，不過想到若手術完後頭部曲線不會這麼扭曲，她則不斷為自己加油打氣，認為就算再辛苦也值得。

禹恩彬近日已完成第二次手術，術後頭腫了好幾天，一開始甚至還無法說話，即使目前已經順利出院，但仍有語言障礙，忘詞仍舊很嚴重，拍攝該影片當天她則是到醫院進行失語症測試。外觀部分，她指出左邊眉毛凹陷的地方，表示因為當初腦水腫、腦出血對左腦造成很大的傷害，因此術後才會有凹陷的地方，而有些地方的頭髮則無法再長出來。

此外，禹恩彬也解釋，短期間內仍會較常拍攝一分鐘的短影片，由於目前仍有語言障礙，所以每次都得事前反覆練習台詞，因此大家會發現她在短影片與常影片的語言表達能力不一樣。

禹恩彬更在影片中多次激動表示：「現在我感激的是自己還活著」，坦言當初曾一度認不出爸媽，害爸媽相當擔心萬一到時他們先過世的話她該怎辦。如今她已經克服重重難關。最後，她樂觀表示：「如果你們看過我的一分鐘影片的話，就會知道，我每天都感覺自己真的在恢復健康，而且身體也不再那麼疲憊。」要粉絲們別替她擔心。

禹恩彬２日開心分享近況。圖／摘自禹恩彬IG

禹恩彬２日開心分享近況。圖／摘自禹恩彬IG

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